Felipão se diz aliviado pela classificação antecipada "Agora, talvez, possamos ser mais considerados por nossos adversários. Portugal fez a sua melhor partida dos últimos sete ou oito jogos.? Luiz Felipe Scolari estava aliviado com a classificação antecipada para as oitavas-de-final da Copa do Mundo. Não queria chegar à terceira e última partida da primeira fase, precisando decidir a vaga. ?Usei o empate do México com Angola para motivar o grupo. Falei que havíamos vencido uma equipe difícil?, disse o treinador, referindo-se ao 1 a 0 na estréia. Felipão deixou claro que tanto faz enfrentar Argentina ou Holanda nas oitavas. ?A nossa prIoridade era classificar?, disse o técnico, repetindo mais uma vez que o objetivo é colocar a equipe entre as oito primeiras da Copa. ?Não queríamos deixar a definição da vaga para o jogo com o México?, afirmou Deco, eleito o melhor jogador da partida pela Fifa. Contra o México, quarta-feira, em Gelsenkirchen, Felipão deverá poupar vários titulares. Figo, Deco, Cristiano Ronaldo e Costinha são os mais cotados a ganharem uma folga. ?Precisamos ajeitar quem não está em condições. Aquele que possa estar sentindo cansaço ou alguma contusão. Não somos uma equipe com tantas opções como outras que têm 23 jogadores em condições iguais. Às vezes, precisamos improvisar e por isso é bom cuidar do grupo.? CRISTIANO RONALDO O atacante Cristiano Ronaldo ficou bastante emocionado e festejou bastante o gol marcado de pênalti neste sábado frente ao Irã. O jogador teve o apoio de 15 familiares em Frankfurt e finalmente se encontrou com seu avô paterno, a quem não via há 15 anos. O jogador do Manchester United é o cobrador oficial de pênaltis da seleção portuguesa em substituição a Figo, que deixou a função há dois anos após uma seqüência de falhas. Familiares dos jogadores e da comissão técnica seguiram com a delegação para Marienfeld, local de concentração da equipe na Alemanha. No domingo, está programado um leve treino à tarde em Gütersloh. Na terça-feira, a equipe viaja para Gelsenkirchen, onde enfrenta o México.