Felipão: ?será legal? pegar o Brasil Luiz Felipe Scolari pode viver situação curiosa, nesta sexta-feira, em Leipzig. Caso sua seleção, a de Portugal, seja sorteada no Grupo F, Felipão terá de enfrentar, na Copa de 2006, o Brasil, com o qual foi campeão no último Mundial ? na Coréia do Sul e no Japão. O treinador, no entanto, garantiu que não ficará decepcionado se isso acontecer. Pelo contrário, disse ?ser legal?. Em alta na cotação da imprensa internacional por ser o atual campeão do mundo e vice da Europa, o ex-palmeirense afirmou ter lamentado a demissão de Vanderlei Luxemburgo do Real Madrid. ?É muito ruim para o futebol brasileiro.? E não descartou, no fim da noite desta quinta, em Leipzig, um eventual retorno ao Brasil depois da Copa. Agência Estado ? Quais adversários gostaria de enfrentar na primeira fase? Luiz Felipe Scolari ? Não adianta sonhar com A, B ou C. O que cair caiu. Depois de definidos os adversários, aí, sim, vamos fazer o planejamento. AE ? E se o Brasil for adversário já na primeira fase? Não será uma sensação estranha ter de enfrentar os brasileiros? Felipão ? Se cair com o Brasil, vai ser legal. Assim como se sair com a Argentina, a Inglaterra. Na primeira fase, você pode dar uma escorregada e, mesmo assim, se classificar. AE ? Mas não seria melhor cair no grupo do México, por exemplo? Felipão ? Se o México é cabeca-de-chave, é porque tem um time bom. Ué, eles não estão na nossa frente no ranking? Então não pode ser fácil. AE ? Como analisa sua trajetória em Portugal? Felipão ? Estou feliz, contente. Desde que cheguei o ambiente é muito bom, com jogadores, torcedores. AE ? Já se cogita sua volta para a seleção brasileira depois da Copa. Você mantém o pensamento de que não sai da Europa nos próximos anos ou pode rever sua situação. Felipão ? Olha, meu pensamento agora é apenas na seleção portuguesa. E a idéia, depois da Copa, é a de ficar mais alguns anos na Europa. Mas, quando fui para o Japão, disse que queria ficar no Jubilo Iwata por pelo menos dois anos. Só que, seis meses depois de ter ido, recebi uma proposta maravilhosa do Palmeiras e voltei. AE ? Como encara a demissão do Vanderlei Luxemburgo do Real Madrid? Felipão ? Não gosto de me referir a uma situação de que não tenho conhecimento. Não sei o que houve. Mas, para nós brasileiros, é muito ruim. Já há poucos brasileiros na Europa e, sem o Vanderlei, o mercado se fecha ainda mais. Quem temos hoje? Eu, o Bonamigo, o Ricardo Gomes...