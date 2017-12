Felipão também "convoca" Ronaldo Depois de ter anunciado os 22 jogadores que defenderão a seleção brasileira no jogo contra o Uruguai, dia 1º de julho, pelas Eliminatórias, o técnico Luiz Felipe Scolari acrescentou mais um nome ao grupo de convocados: Ronaldo. O treinador revelou que irá convidar o atacante da Inter de Milão, ainda em recuperação da cirurgia no joelho direito, para treinar com a equipe a partir do dia 18, na Granja Comary, em Teresópolis. Felipão também deseja que ele viaje com o Brasil para acompanhar a delegação na partida em Montevidéu. ?O Ronaldo é imprescindível para a seleção. Sei que ele voltará a jogar só em agosto, mas se os médicos da Inter tivessem me falado que ele tinha condições para jogar contra o Uruguai, seria convocado?, explicou Felipão, que planeja fazer o convite ao atacante até amanhã. Ronaldinho não joga desde abril do ano passado, quando sofreu uma cirurgia no joelho direito. O atacante já voltou a treinar normalmente com a Inter, mas chegou ontem ao Rio para curtir suas férias. O seu retorno definitivo aos jogos oficiais está programado para agosto.