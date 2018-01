Felipão tem certeza de que terá o apoio dos brasileiros O treinador da seleção de Portugal, o brasileiro Luiz Felipe Scolari, sabe que terá o apoio de uma torcida especial para o jogo contra a França, nesta quarta-feira, em Munique, pela semifinal da Copa do Mundo. Com a eliminação do Brasil nas quartas-de-final, Felipão tem certeza que os seus compatriotas engrossarão a torcida pelo sucesso português na reta final do Mundial. "Por causa dos nossos laços, existe uma afinidade entre os países e o Brasil estará torcendo por nós", declarou Felipão, durante entrevista coletiva dada nesta terça, no Allianz Arena. No país pentacampeão mundial, até a venda de camisas da seleção de Portugal aumentou com a brilhante campanha na Copa. Para passar pela França e conseguir, pela primeira vez na história, a classificação para uma final de Mundial, o treinador brasileiro garantiu que sua equipe está preparada. "Essa seleção tem superado desafios até agora e essa é a chance de superar mais um. A história de Portugal poderá ser mudada com uma vitória", contou Felipão.