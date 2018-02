Felipão tem contrato prorrogado Felipão mostra generosidade, se esforça em transferir para os jogadores os méritos pela campanha histórica de Portugal na Eurocopa. Mas, à medida que a seleção da casa avança na competição, fica evidente que o destaque é o treinador campeão do mundo. O brasileiro teve mais uma prova de que caiu nas graças da torcida lusitana ao sair de campo, nesta quarta-feira, após a confirmação da vaga para a final. O público aplaudia os heróis, mas gritava seu nome. ?Portugal está de parabéns?, afirmou Felipão, com a intenção clara de desviar o foco de atenções. ?Durante a semana, o tema de nossas palestras foi a superação?, revelou. ?Os atletas é que se superaram, dentro de campo, e por isso agora merecem os aplausos.? Como bom conciliador, voltou a repartir a emoção com a torcida. Em atitude semelhante àquela da partida com a Inglaterra, detectou nas arquibancadas a força para outra vitória inesquecível. ?A população também está de parabéns, pelo carinho que tem demonstrado para este grupo?, elogiou. ?Por isso, hoje temos uma equipe aguerrida, competitiva?, afirmou. ?O título mundial com o Brasil é inesquecível, mas chegar à final da Eurocopa é uma alegria talvez maior.? Felipão conseguiu quebrar uma maldição que pesava sobre organizadores de Eurocopas. De 88 a 2000, os anfitriões caíam nas semifinais. Agora, lhe resta uma curiosidade favorável: em 64 (Espanha) e em 84 (França), os donos da casa fizeram a festa do título. ?Eu dizia que poderíamos ficar pelo menos entre os quatro?, lembrou. Os portugueses descobriram Felipão só recentemente, mas poderão acompanhar seus métodos pelo menos até a Copa de 2006. O treinador confirmou nesta quarta-feira que o contrato foi prorrogado por mais dois anos. ?O presidente da federação (Gilberto Madail) me chamou dias atrás e propôs a continuação do nosso ?casamento??, divertiu-se, com a comparação. ?Eu disse ?sim?, no bom sentido.? Já destino de Dick Advocaat deve ser menos glorioso. O treinador holandês, de 56 anos, deve entregar o cargo. ?Aceito críticas, mas houve exagero?, disse, em clara referência ao desgaste com a imprensa.