Felipão tem grupo da Copa quase pronto Luiz Felipe Scolari já tem quase pronta sua ?família? portuguesa para a Copa de 2006, na Alemanha. Nesta sexta-feira, ao anunciar os jogadores da seleção de Portugal convocados para os amistosos contra a Croácia (dia 12) e Irlanda do Norte (dia 15), ele afirmou que definiu 90% do grupo que levará para o Mundial. ?Falta definir uns 10% das vagas, que estão abertos para o caso de alguém se machucar ou ter algum problema. Mas com certeza os 23 que irão ao Mundial sairão dos 30 que foram utilizados durante as Eliminatórias?, revelou o técnico brasileiro. A novidade na convocação para os amistosos deste mês foi o goleiro Paulo Santos, do Braga. Ele foi convocado pela primeira vez, como prêmio por seu ótimo desempenho neste início de temporada ? seu time é líder isolado do Campeonato Português e levou apenas um gol em nove partidas. Duas estrelas da seleção não estão na lista: Deco, por estar machucado, e Figo, para descansar e dar a Felipão a oportunidade de testar outros jogadores. A maior briga para fechar o grupo que disputará a Copa está no meio-de-campo. Segundo especula a imprensa portuguesa, Frechaut e Jorge Ribeiro (ambos do Dínamo de Moscou) e João Alves, do Sporting de Lisboa, lutam por uma vaga.