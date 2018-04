Felipão testa Palmeiras com três zagueiros em coletivo A necessidade de pôr fim à crise e a procura por uma solução para os diversos desfalques do Palmeiras para o jogo contra Grêmio, domingo, no Olímpico, fizeram o técnico Luiz Felipe Scolari testar uma formação com três zagueiros nesta quarta-feira. O treinador promoveu um treino coletivo nesta tarde, na Academia de Futebol, e observou o time com uma linha de três defensores: Thiago Heleno, Leandro Amaro e Henrique.