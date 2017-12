Felipão tira Élber e Lúcio do time Élber e Lúcio perderam a vaga de titular na seleção brasileira para o jogo com o Paraguai, dia 15, pelas Eliminatórias. A decisão foi tomada por Luiz Felipe Scolari e comunicada ao restante da comissão técnica. O motivo vai além da irritação do treinador com o atraso na apresentação dos dois - o que possivelmente só vai acontecer domingo. Scolari e o coordenador-técnico Antonio Lopes estranharam o fato de nem Lúcio, do Bayer Leverkusen, nem Élber, do Bayern de Munique, terem entrado em contato com eles nos últimos dias para dar uma satisfação. Na Alemanha, inclusive, o gerente do Bayer Leverkusen, Reiner Calmund, atribuiu a Scolari duas noites mal dormidas de Lúcio. "O técnico fez muita pressão para que ele viajasse e estivesse em campo para o jogo com o Panamá. Foi uma palhaçada", disse o dirigente, conforme divulgou um site alemão especializado em esporte. Neste sábado, Bayern e Bayer, com Élber e Lúcio em campo, enfrentam-se em Leverkusen pela terceira rodada do Campeonato Alemão. Sem Lúcio, o treinador já definiu a zaga para enfrentar os paraguaios: Cris, Juan e Roque Júnior. No meio, deve insistir com Eduardo Costa, Tinga e Leonardo. A ala esquerda é de Roberto Carlos, muito elogiado pelo técnico por sua atuação contra o Panamá. Do lado direito, a chance maior é de que Belletti seja o titular, embora Alessandro seja opção. No ataque, o certo, hoje, é que Rivaldo seja um dos escolhidos e a outra vaga seja disputada por Marcelinho Paraíba, Edílson, Euller e Denílson. O desempenho dessa turma nos treinos até a véspera do jogo é que vai determinar o parceiro do craque do Barcelona. Um dado que indica que Rivaldo deve mesmo atuar na frente foi a primeira pergunta feita por Scolari assim que o atleta se juntou ao grupo, em Curitiba. O treinador queria saber em que posição ele jogara na quarta-feira, pelo clube espanhol, quando marcou três gols na vitória por 4 a 3 sobre o Wisla, da Polônia. Foi como atacante.