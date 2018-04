Felipão tira o peso da 1.ª convocação para o jogo contra a Inglaterra

SÃO PAULO - O técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, afirmou que deve fazer muitas mudanças entre a primeira convocação, marcada para o dia 22 de janeiro, e as chamadas para os próximos jogos. "Temos de observar pequenos detalhes, como jogadores que estão lesionados e outros que estão voltando de férias. Temos de avaliar nossas necessidades também", afirmou.

No primeiro amistoso, a seleção brasileira vai enfrentar a Inglaterra, dia 6 de fevereiro, em Wembley. Será o retorno de Felipão à cidade onde treinou o Chelsea, quase quatro anos atrás - o treinador foi demitido em 2009. "Vivi momento maravilhosos em Londres. Será um grande desafio", afirmou.

Felipão participou na noite de segunda-feira do lançamento do Movimento por um Futebol Melhor, ambicioso projeto da iniciativa privada que pretende fortalecer os clubes e equiparar o Campeonato Brasileiro às ligas europeias, explorando o potencial de crescimento do futebol como negócio. "Talvez não tenhamos o time ideal no primeiro jogo. Isso deve acontecer apenas no segundo ou no terceiro", completou.

Felipão não vê relação direta entre o fato de Alexandre Pato ter retornado para o futebol brasileiro e o aumento de suas chances nas próximas convocações. "É a volta de mais um grande jogador. É importante para o nosso futebol. Agora temos que observá-lo", se limitou a dizer Felipão. "Pode morar na Rússia, pode jogar no Uzbequistão ou no Egito. Se jogar bem, esta perto da seleção. Só que tem que jogar para ser observado".