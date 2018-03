Felipão vai à final da Libertadores O técnico Luiz Felipe Scolari confirmou presença no primeiro jogo da final da Copa Libertadores da América, que acontece nesta quarta-feira, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. Depois de curtir uns dias de descanso no Chile, o treinador da seleção brasileira decidiu acompanhar o São Caetano no confronto com o Olimpia.