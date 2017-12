Felipão vai adotar o 3-5-2 na seleção A primeira entrevista exclusiva de Luiz Felipe Scolari como treinador da seleção brasileira aconteceu a 12 mil pés de altitude e com direito a uma taça, de plástico, do vinho gaúcho Miolo. Depois de fazer a sua primeira convocação e dar uma entrevista coletiva superficial no hotel Meridien, no Rio de Janeiro, o treinador falou ao Jornal da Tarde por 45 minutos e revelou que o time do Brasil vai jogar no esquema 3-5-2, com Antônio Carlos como líbero. A entrevista aconteceu no vôo 9035 da TAM das 13h51 de ontem. A sorte ajudou. O treinador, que havia recusado inúmeros pedidos dos principais veículos de comunicação do Brasil, inclusive do JT, não conseguiu vôo direto de Rio para Belo Horizonte. Teve de vir a São Paulo pegar uma conexão. Com o repórter desrespeitando a poltrona designada pela companhia aérea e sentando do seu lado, Scolari não pôde escapar. E diante de um prosaico bife com batatas e a taça de vinho, o treinador falou sobre seus planos e fez a sua promessa mais secreta: "Com o talento que nós temos, daqui a um ano estaremos disputando o título da Copa do Mundo no Japão." Leia mais no Jornal da Tarde