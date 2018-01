Felipão vai ao Sul e apela à torcida O técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, está apostando no seu prestígio e identidade com a torcida gaúcha para dar a volta por cima na partida contra o Paraguai, no próximo dia 16, em Porto Alegre. Descansando em Canoas, na região metropolitana, Felipão fez hoje um apelo para que os torcedores repitam o clima das finais das Taças Libertadores da época em que ele treinava o Grêmio e transformem o Estádio Olímpico em um "caldeirão". "O que precisávamos era desse convívio aqui no Rio Grande do Sul, do pessoal valorizando a prata da casa que somos nós. Essa é a grande chance que nós temos de solicitar ao povo gaúcho a ajuda que nós precisamos aos nossos atletas", afirmou o técnico brasileiro à Rádio Gaúcha. A escolha de Porto Alegre para o jogo das Eliminatórias da Copa foi um pedido especial de Scolari. Apesar de ter treinado e conquistado vários títulos no Grêmio, Luiz Felipe (gaúcho de Passo Fundo, com passagem por Caxias do Sul) é uma unanimidade entre torcedores de todos os times, inclusive do adversário Internacional. Essa identidade gaúcha é reforçada por um sentimento histórico de "discriminação pelo centro do País" que é freqüentemente difundido na imprensa estadual. "Aqui nós temos uma identidade muito grande, nós somos gaúchos, a torcida já deu uma manifestação de aprovação e carinho em muitos momentos", resume Scolari. O técnico brasileiro reconhece que a situação da seleção é delicada e que ele não esperava enfrentar tantas dificuldades para reabilitar o Brasil com o caminho da vitória. "Os passos vão sendo dados de uma forma mais lenta do que a gente imaginava, mas na seleção tem coisas que a gente imaginava de uma forma e são de outra bem diferente", disse Luiz Felipe. De sua casa em Canoas, Luiz Felipe passou a tarde fazendo contatos com o coordenador técnico Antônio Lopes para definir a convocação da seleção que enfrentará o Paraguai pelas Eliminatórias da Copa. O objetivo é cumprir o prazo de 14 dias de antecedência ao jogos exigido pelos clubes estrangeiros para liberar os atletas de seleção. Como a CBF programou um amistoso contra o Panamá para 9 de agosto, em Curitiba, amanhã seria o último dia para encaminhar o ofício à Europa. Cerca de 20% do grupo que atuou na Copa América deverá ser renovado por Luiz Felipe, principalmente com os craques que atuam no exterior. O ataque é atualmente a principal preocupação do técnico, mas ele também aponta deficiências na ligação do meio campo e parece conformado com a falta de alternativas na defesa. "Já vimos que a cozinha não tem problema, não tenho alternativas, o meio campo ainda mostra uma certa instabilidade, principalmente na saída de bola mais qualificada, e o ataque ainda nos preocupa, porque criamos sete ou oito chances de gol contra Honduras, mas ou o cruzamento saía errado, ou batia no calcanhar do adversário, ou a conclusão era fora ou em cima do goleiro." Sem saber se poderá contar com Emerson, expulso contra Honduras, Luiz Felipe deverá convocar novamente o volante Mauro Silva, que abandonou a delegação brasileira antes do embarque para a Colômbia. O técnico garantiu que não está magoado com o jogador e disse que terá uma conversa "olho no olho" para saber o que o levou a não ir à Copa América. Já Rivaldo não será chamado porque estaria em começo de temporada na Espanha, sem condições físicas.