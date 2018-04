Felipão valoriza classificação do Grêmio na Copa do Brasil e aprova mudanças O técnico Luiz Felipe Scolari fez questão de valorizar a classificação do Grêmio para a terceira fase da Copa do Brasil, assegurada com a vitória por 3 a 1 sobre o CRB, em Maceió, na noite de quarta-feira. O treinador, inclusive, lembrou que o São Paulo perdeu para o mesmo adversário no ano passado no Rei Pelé para destacar a força do oponente.