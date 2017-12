Felipão vê clima ?família? em Portugal O técnico Luiz Felipe Scolari fez um balanço de seus primeiros meses à frente da seleção de Portugal e admitiu nesta quinta-feira que há semelhanças entre seu trabalho na atual equipe e com o Brasil das eliminatórias sul-americanas à Copa de 2002. ?Há muitas semelhanças entre esses primeiros meses em Portugal e os primeiros que dirigi o Brasil, ainda que com a seleção brasileira jogávamos com a dificuldade de ter que somar pontos, não eram partidas amistosas com agora?, disse. ?Em termos gerais o trabalho com os atletas em campo foi bom e em relação ao clima no grupo foi muito bom?, garantiu. Durante seu trabalho na seleção brasileira, Felipão fez questão de ressaltar que o grupo fazia parte da ?Família Scolari?. O treinador campeão mundial negou que exista qualquer problema de relacionamento com os jogadores ou atos de indisciplina e se recusou a comentar a ausência de alguns jogadores em suas convocações. Felipão também tem o seu ?Romário? em Portugal e recebe duras críticas por não incluir em sua lista o veterano goleiro Vitor Baía, quase unanimidade no país. Em relação à polêmica convocação do meia luso-brasileiro Deco, Felipão foi sucinto: ?Ele tem os documentos da cidadania em ordem. Não há ilegalidade nem falsificação para que ele possa atuar, então eu o convoquei. Qualquer outro técnico teria feito o mesmo?, argumentou. Eurocopa 2004 - Felipão se mostrou confiante para disputar a Eurocopa 2004 e apontou o fato de jogar em casa como uma grande vantagem à sua equipe. ?A Eurocopa será fantástica e jogar em casa será uma grande vantagem?. Embora tenha sido alvo de críticas de torcedores e parte da imprensa, Felipão garante que vai cumprir seu contrato até o final (termina em julho de 2004) e que seu objetivo maior é disputar o Mundial de 2006. ?Desde a minha chegada a idéia é preparar uma seleção com vistas ao Mundial da Alemanha, em 2006, com jogadores mais jovens?, disse. ?Gosto de estar aqui, gosto de Portugal, da seleção e dos jogadores e não tenho razões para pensar em não prosseguir, mas todos sabemos que somente os resultados contam?, finalizou. Antes da Eurocopa, Portugal ainda enfrenta a Inglaterra (18 de fevereiro), a Itália (31 de março), e a Suécia (28 de abril). No próximo domingo, haverá o sorteio dos grupos para a competição.