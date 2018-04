Felipão vê de forma positiva a troca de Paulinho para o Barcelona

HONG KONG - Luiz Felipe Scolari acredita que a decisão do Barcelona de pagar 40 milhões de euros (R$ 150 milhões) pelo meio de campo brasileiro Paulinho do seu time Guangzhou Evergrande reflete positivamente no time campeão do Campeonato Chinês.

O meia brasileiro ficou de fora da escalação do Guangzhou na vitória por 2 a 1 sobre o Henan Jianye na Super Liga Chinesa, neste domingo, 13, e deve encerrar sua participação de dois anos no clube nesta semana, após ir à Espanha para assinar o contrato com o Barcelona.

"O Paulinho é um jogador com grandes qualidades individuais, ele é um excelente jogador, tanto para o seu clube como para a seleção nacional", afirmou o técnico do Guangzhou sobre atleta brasileiro, que foi para o time chinês após jogar pelo Tottenham Hotspur, em 2015.

"O alto preço pago pelo Barcelona é um forte reconhecimento do Guangzhou Evergrande", disse. "Desejamos a ele o melhor e que ele possa abraçar um futuro brilhante."

Paulinho está em excelente forma tanto em seu clube como na seleção brasileira desde o início do ano, quando fez um gol de chapéu durante a vitória do Brasil sobre o Uruguai por 4 a 1, em março, nas classificatórias para a Copa do Mundo, enquanto também é um elemento determinante na liderança do Guangzhou no campeonato chinês. Guangzhou Evergrande lidera a tabela e também se classificou para as quartas de final da Liga de Campeões Asiática, na qual vai enfrentar o Shanghai SIPG na primeira de ida, na próxima semana./ REUTERS