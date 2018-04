Felipão vê 'prejuízo grande' com empate e lamenta erros do Grêmio O técnico Luiz Felipe Scolari não escondeu a insatisfação com o tropeço do Grêmio na estreia do Campeonato Brasileiro. Mesmo atuando em casa, a equipe não passou de um empate por 3 a 3 diante da Ponte Preta, na Arena, depois de sofrer um gol no último lance da partida, quando já estava com um jogador a mais - Tiago Alves havia sido expulso.