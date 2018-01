Felipão vence mais uma com Portugal O técnico brasileiro Luiz Felipe Scolari conquistou nesta quarta-feira a segunda vitória dirigindo a Seleção de Portugal. Depois de vencer o Brasil no sábado, derrotou a Macedônia por 1 a 0, em partida amistosa em Lausanne, Suíça. O único gol foi marcado pelo meia Luís Figo, que não participou do jogo contra o Brasil por causa de dores musculares. A Macedônia, que faz fraca campanha nas Eliminatórias para a Eurocopa de 2004 (conquistou dois pontos em quatro partidas), impôs muitas dificuldades ao time de Scolari, que já está garantido na Eurocopa por ser país-sede. Deco, brasileiro naturalizado português, entrou aos 19 minutos do segundo tempo no lugar de Rui Costa. Ao contrário de sábado, quando marcou o gol da vitória, nesta quarta-feira ele não teve atuação destacada. Em três jogos sob o comando de Felipão, a Seleção Portuguesa contabiliza duas vitórias e uma derrota - 1 a 0 para a Itália, em fevereiro, na sua estréia. O jogo não foi dos melhores. De bom mesmo apenas o golaço marcado por Figo. Aos 23 minutos do primeiro tempo, o astro do Real fez grande jogada, driblou dois adversários e tocou para Sergio Conceição que, de calcanhar, devolveu para Figo; ele invadiu a área e tocou na saída do goleiro Milosevski. Portugal não mostrou o mesmo futebol exibido contra a Seleção Brasileira. O placar, porém, só não foi maior porque o goleiro da Macedônia fez boa defesa em uma cabeçada de Pauleta, no fim da primeira etapa.