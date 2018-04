Felipão vence na sua estreia na Liga dos Campeões da Ásia

O técnico Luiz Felipe Scolari começou bem em seu primeiro jogo sob o comando do Bunyodkor, do Usbequistão, na Liga dos Campeões da Ásia. Em casa, no confronto de ida pelas quartas de final, em Tashkent, Felipão viu sua equipe vencer o Pohang Steelers, da Coreia do Sul, por 3 a 1.

Com o resultado, o Bunyodkor poderá até perder por um gol de diferença para o time coreano no duelo de volta para garantir uma vaga nas semifinais. No confronto desta quarta-feira, a equipe usbeque, na qual joga o brasileiro Rivaldo, saiu perdendo, mas obteve a virada com gols de Karpenko e Djeparov, que fez o segundo e o terceiro.

Em outro duelo válido pelas quartas de final nesta quarta-feira, o brasileiro Juninho, ex-Palmeiras, marcou o segundo gol da vitória do Kawasaki Frontale sobre o Nagoya Grampus, por 2 a 1, de virada, em Tóquio. Com o triunfo na partida entre as duas equipes japonesas, o Kawasaki jogará por um empate na próxima semana.

O campeão da Liga dos Campeões da Ásia, que será conhecido no dia 7 de novembro, irá assegurar uma vaga no Mundial de Clubes da Fifa. O torneio interclubes da entidade que dirige o futebol mundial será realizado em dezembro, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos.