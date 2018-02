Felipão vira personalidade na Europa Se Luís Felipe Scolari classifica Portugal para a final da Copa da Europa , país que coloca todas as suas esperanças em suas mãos, terá consagração maior do que a obtida com a vitória do Brasil na Copa do Mundo de 2002. Isso porque as condições de sua trajetória como preparador de uma equipe nacional européia são diversas. Crucificado antecipadamente após a derrota contra a Grécia, Felipão como já é conhecido pela imprensa não só portuguesa, mas de toda a Europa deu a volta por cima, após ter sido feliz na suas ousadas iniciativas de mudar a equipe na hora decisiva. Às críticas iniciais portuguesas, Luis Felipe Scolari responde com tranquilidade: " Depois de ter sido encarregado da equipe nacional do Brasil e de ter sido massacrado diariamente pela imprensa brasileira estou blindado para toda a vida ". Foi ele o responsável pela retirada de Figo antes do fim da partida. Afinal foi ele também quem vetou Romário e outros jogadores de ego super dimensionado contra a de grande parte da opinião imprensa carioca. Depois de passar bem perto de um pelotão de execução mediático, Luis Felipe Scolari transformou-se num Deus vivo em Portugal. O "sargentão", um de seus apelidos, é citado hoje com orgulho pelos portugueses. Suas qualidadades como homem de marketing , depois de ter dado a volta no estádio com as bandeiras de Portugal, sua terra de adoção e a do Brasil, sua terra natal, são também citadas na Europa. Para alguns observadores ele imitou Guga no Roland Garros. Hoje, Felipão pula da primeira página do francês " Le Monde " para a do Financial Times de Londres e a do El País de Madri, jornais que raramente abrem tapete vermelho para os homens do futebol, sempre vistos com uma dose de desconfiança. Não se pode esquecer que os quatro dias que separaram a derrota contra a Grécia da vitória contra a Russia, todo o sistema Scolari parecia comprometido, desde a administração do grupo, suas opções táticas e humanas, mas também sua própria personalidade. Uma segunda derrota e Portugal não só estaria fora do Euro, mas Felipão seria obrigado a pegar o primeiro avião para refugiar-se no Brasil. Hoje, suas qualidades são reconhecidas em Paris, Londres, Roma, Madri, países do futebol. "Scolari é inteligente e sabe reconhecer seus erros", afirmam dirigentes da equipe nacional portuguesa. Ele aceitou o desafio de dirigir uma equipe que iria jogar em casa, mas que nunca conquistou um título europeu. Felipão ousou convocando e escalando Deco, brasileiro, desconhecido no Brasil, recentemente naturalizado português para jogar contra o Brasil. Sua aposta deu certo, Deco foi titular e marcou o gol da vitória dos portugueses. Luis Felipe barrou Victor Baia, o goleiro mais famoso de Portugal nesses últimos vinte anos, surpreendendo o veterano defensor do Porto, substituído por Ricardo. Hoje, quase na fase final do Euro, Ricardo não só virou herói por ter defendido o pênalti que classificou a equipe, mas também por ter sido o autor do gol decisivo na cobrança de um pênalti. Outros nomes famosos foram dispensados: Sergio Conceição, Jorge Costa, Abel Xavier e João Pinto. Onze entre os selecionados são recrutas de primeira viagem na seleção portuguesa. Felipão assumiu riscos, afirma o jornal esportivo " L` Equipe " da França. Portugal tem sido uma das poucas equipes que roda seu elenco, onde não existem titulares e reservas, pois 19 dos 23 jogadores convocados já tiveram chance de atuar, utilizados na hora certa. Quanto ao título, Felipão privilegia uma falsa modéstia, afirmando ao jornal Le Monde na véspera da partida contra a Holanda: "Como se diz no Brasil, a boa receita é manter os pés no chão e não esquecer de tomar uma canja de galinha".