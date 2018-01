Felipão:livro adaptado para português Escrever que o atacante Ronaldinho usa camisola dá processo contra o autor da frase? Depende. Em Portugal, onde as camisas de jogo são assim chamadas, isso é a coisa mais natural do mundo. Tanto que desde terça-feira os desfiles do Fenômeno nesse traje podem ser encontrados nas páginas do livro ?Scolari, A Alma do Penta?, do jornalista Ruy Carlos Osterman. A obra, convertida do português usado no Brasil para o português de Portugal está à venda nas principais livrarias de Lisboa. Leia mais no Jornal da Tarde