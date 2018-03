Felipe abre briga no ataque do Flamengo Boa notícia para o Flamengo. O meia Felipe treinou normalmente na manhã desta quarta-feira e nada sentiu. Correu com desenvoltura, aplicou dribles e nem parecia ter sofrido lesão no tornozelo esquerdo no treino de segunda. Assim, o técnico Abel Braga deverá escalá-lo no ataque do time para a partida de domingo, contra o Vasco. Dessa maneira, Diogo e Jean irão brigar pela única vaga restante. Preocupado em não desmotivar os atletas, o técnico não quis apontar o favorito para ganhar a vaga de titular no ataque do Flamengo. "Ele não comentou nada comigo, mas espero sair jogando. A decisão está com o Abel Braga", disse Jean, que fez 2 gols na última partida do time, contra o Tupi, pela Copa do Brasil. "Quem jogar vai cumprir o que o treinador pedir. Espero jogar e marcar gols", afirmou Diogo. Reforço - O atacante Alberto, ex- Santos, que está no futebol russo, tem 24 horas para rescindir o contrato com o Dínamo de Moscou e acertar os últimos detalhes da negociação com o Flamengo. A exigência é do diretor-técnico do clube carioca, Júnior, que não esconde o desejo de contar com o atleta para a disputa do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.