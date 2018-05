Felipe admite que Flamengo está 'devendo futebol'

RIO - O Flamengo já soma cinco jogos sem vitória, o que aumenta a pressão interna. O goleiro Felipe admitiu nesta terça-feira que a situação incomoda o elenco, mas disse apostar na força flamenguista no Maracanã, onde joga no domingo diante do Palmeiras, para sair dessa má fase.

Nos últimos cinco jogos, o Flamengo empatou duas vezes com o Vasco na final do Campeonato Carioca, mas saiu com o título por ter a melhor campanha. Também perdeu para o León no Maracanã e foi eliminado da Libertadores. E ainda empatou com o Goiás e perdeu para o Corinthians nas duas rodadas iniciais do Brasileirão.

"Sabemos que não estamos jogando bem, mas não dá para ficar olhando a tabela e entrar em desespero porque está ali atrás. Ainda faltam 36 rodadas", afirmou Felipe, ao comentar sobre a situação flamenguista no Brasileirão - soma apenas um ponto, em 17º lugar.

"Temos uma sequência boa em casa. No Maracanã, o Flamengo é sempre forte", lembrou Felipe, ressaltando o objetivo flamenguista antes da parada do Brasileirão para a Copa do Mundo, após a disputa de nove rodadas. "Nesses nove jogos, temos uma meta de 18 a 20 pontos."

"Estamos devendo futebol. O melhor remédio para passar esse momento que estamos vivendo é a vitória no domingo", reforçou Felipe, já projetando o jogo contra o Palmeiras.