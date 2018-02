Felipe ainda não tem a permanência garantida no Corinthians

A permanência do goleiro Felipe no Corinthians se transformou em uma queda de braço entre empresários do jogador e a diretoria do clube. E no meio dessa briga está o Fluminense, que sonha em contratar o goleiro, ídolo da torcida corintiana. Representantes de Felipe, depois de se reunir com o presidente do Corinthians Andrés Sanchez na semana passada, agora exigem uma proposta oficial do clube, por escrito, para assinar um novo acordo. O Corinthians oferece 130% de aumento de salário ao goleiro, que passará a ganhar R$ 70 mil por mês, em vez dos atuais R$ 30 mil. Os empresários de Felipe não comentam se aceitam ou não a proposta. E os cariocas do Fluminense acenam com uma proposta tentadora, de salário de R$ 120 mil. O futuro do jogador pode ser definido ainda esta semana. Para contratar Felipe, o Fluminense teria feito uma oferta de R$ 3 milhões , além de ceder ao Corinthians o goleiro Fernando Henrique. O coordenador de futebol do clube carioca, o ex-jogador Branco, nega essa proposta, mas confirma interesse no jogador. Com o Corinthians, Felipe tem contrato com até 2011, com multa estipulada em R$ 12 milhões para transações dentro do País. Só que o clube paulista detém apenas 50% dos direitos federativos do goleiro. Seus empresários são donos de 25% e o Bragantino, antigo clube do jogador, tem outros 25%. "O que o Felipe quer é ser reconhecido pelo Corinthians como grande goleiro que ele é", afirma Marquinhos Chedid, presidente do Bragantino. "Mas acredito que ele continua no clube. Pelo menos no que depender de mim", diz ele, responsável por levar Felipe para o Parque São Jorge, em abril. A relação dos empresários de Felipe com o Corinthians começaram a azedar logo depois do rebaixamento da equipe no Brasileiro. No fim do campeonato, em que Felipe foi um dos destaques, exigiram aumento salarial para o goleiro. Depois, os empresários ficaram revoltados com o gerente de futebol corintiano, Antônio Carlos, que divulgou ao Jornal da Tarde os valores da negociação. Eles chegaram até a publicar uma carta, sugerindo a saída do goleiro do Parque São Jorge. Além de definir a situação de Felipe, nesta semana o Corinthians ainda tenta confirmar a renovação de Finazzi e a contratação do atacante argentino Germán Herrera, do Gimnásia de La Plata.