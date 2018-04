Felipe Anderson marca duas vezes e garante 5ª vitória seguida da Lazio

Cada vez se desenha mais forte o meio-campo da seleção brasileira para os Jogos Olímpicos de 2016. Um dos grandes nomes do elenco, Felipe Anderson voltou a brilhar nesta segunda-feira. Em jogo válido pela 27.ª rodada do Campeonato Italiano, o "menino da Vila" marcou dois gols, um deles muito bonito, e garantiu a vitória da Lazio por 2 a 0 sobre o Torino, em Turim. Em Florença, com dois gols no fim, a Fiorentina virou e ganhou do Milan por 2 a 1.

O jogo ficou empatado sem gols no Estádio Olímpico de Turim até os 26 minutos do segundo tempo. Foi quando Felipe Anderson pegou bola no meio-campo, deu o drible da vaca no primeiro marcador, passou pelo segundo, enganou o terceiro com um drible de corpo e bateu firme, rasteiro para abrir o placar. Pouco depois ele ainda fez o segundo, após assistência de Klose.

A vitória foi a quinta seguida da Lazio no Campeonato Italiano. Com o resultado, a equipe romana chegou aos 49 pontos e encostou na arquirrival Roma, que ocupa a vice-liderança com 50 e ainda joga nesta segunda-feira, contra a Sampdoria, na capital.

Milan leva a virada - Jogando em Florença, o Milan saiu na frente, mas levou a virada da Fiorentina, por 2 a 1, também nesta segunda-feira. Destro abriu o placar, depois de pegar sobra na entrada da área, aos 11 do segundo tempo, mas os florentinos passaram à frente com dois gols no fim.

Aos 38, Joaquín cruzou e o zagueiro argentino Gonzalo Rodríguez subiu mais que a defesa milanista para empatar. Depois, aos 44, o espanhol apareceu no meio da área para, também de cabeça, virar a partida.