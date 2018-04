Felipe Anderson marca e Lazio avança na Copa da Itália

Tendo que jogar entre os "pequenos" depois de uma campanha fraca na edição passada do Campeonato Italiano, a Lazio entrou mais cedo na Copa da Itália. Nesta terça-feira, venceu seu segundo jogo na competição ao fazer 3 a 0 no Varese no Estádio Olímpico de Roma e se garantiu nas oitavas de final.

Pelo formato da Copa da Itália, os primeiros times da primeira divisão entram no torneio na terceira fase. Nesta terça, a Lazio jogou pela quarta rodada, enfrentando um time da segunda divisão e ganhou com tranquilidade.

Simic, contra, abriu o placar, e, logo em seguida, Dordevic fez o segundo, ainda na etapa inicial. O brasileiro Felipe Anderson fechou a contagem com um belo chute de fora da área, aos 35 do segundo tempo.

Na próxima fase, a Lazio vai enfrentar o Torino, fora de casa. Milan, Inter de Milão, Napoli, Roma, Fiorentina e Juventus também entram nas oitavas de final. Sampdoria, Genoa e Cagliari estão entre os que ainda brigam pela classificação.