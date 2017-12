Felipe Anderson marca, Lazio goleia e vai às quartas de final da Copa da Itália

A Lazio garantiu vaga nas quartas de final da Copa da Itália com tranquilidade. Nesta quinta-feira, a equipe romana recebeu o Cittadella no Estádio Olímpico e aproveitou-se da fragilidade do rival da segunda divisão do país para golear por 4 a 1, com direito a gol de Felipe Anderson.

+ Torino aproveita expulsão de Immobile e ganha da Lazio em Roma

Com o resultado, a Lazio passou para a próxima fase do torneio italiano, na qual vai encarar a Fiorentina, que eliminou a Sampdoria na última quarta ao vencer por 3 a 2. Antes, porém, o time romano volta as atenções para o Campeonato Nacional, pelo qual visita a Atalanta no domingo.

Para evitar qualquer susto, a Lazio se lançou ao ataque nesta quinta-feira e definiu a classificação ainda no primeiro tempo. Logo aos 10 minutos, Milinkovic-Savic recebeu na intermediária e deu bom toque de primeira para Immobile, que arrancou, driblou o goleiro e marcou.

Aos 24, brilhou a estrela dos brasileiros da equipe. Lucas Leiva deu enfiada perfeita do campo de defesa, Felipe Anderson arrancou com tranquilidade e tocou na saída do goleiro para ampliar. O terceiro saiu 12 minutos depois, quando Murgia cobrou escanteio da direita, Camigliano disputou no alto com o brasileiro Wallace e tocou contra o próprio gol.

Com a imensa vantagem, a Lazio relaxou e chegou a ver o Cittadella diminuir em bela cobrança de falta de Bartolomei, ainda no primeiro tempo. Mas na etapa final, mesmo sem forçar, os donos da casa chegaram à goleada com um belo gol de Immobile. O atacante recebeu de frente para o goleiro e tocou por cobertura para fechar o placar.