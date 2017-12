Felipe anuncia volta ao time do Flamengo O meia Felipe, do Flamengo, garantiu nesta quarta-feira a sua volta ao time após participar de um jogo-treino com o Bangu, na Gávea. O jogador atuou por cerca de uma hora, sob uma temperatura de 40 graus, e deixou o gramado exausto, porém, feliz por não ter sentido nenhuma dor na região pubiana. "Estou bem. Não senti nada e posso dizer à torcida do Flamengo que estou voltando à equipe", garantiu Felipe. Domingo, o Rubro-Negro enfrenta a Ponte Preta, pelo Campeonato Brasileiro. A última partida oficial do atleta foi no dia 24 de setembro, em Campinas, quando o time carioca perdeu para o Guarani, por 5 a 3. "Foi o período mais triste da minha carreira porque sofri com a contusão e com a desconfiança de muita gente que não acreditava na minha volta ainda este ano."