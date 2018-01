Felipe aproveita bem a pré-temporada do Fla Ao contrário do atacante Edílson, que ainda não se reapresentou ao Flamengo e continua sem dar notícia no clube, o meia Felipe está satisfeito em poder participar dos treinos da pré-temporada. Principalmente, por estar recuperado de contusão no púbis que o afastou de um grande número de partidas no último Campeonato Brasileiro. "Este período é muito importante para mim. Estou fortalecendo o púbis e melhorando minhas condições físicas para não decepcionar a torcida este ano", afirmou Felipe. O lateral-esquerdo Roger, ex-Corinthians, e o atacante Rafael Rodrigues, ex-Juventude, ambos de 21 anos, se apresentam nesta quinta-feira ao técnico Abel Braga.