Felipe avisa que pode deixar o Vasco O meia Felipe revelou nesta segunda-feira que os problemas financeiros do Vasco podem levá-lo a deixar o clube. "A situação está muito ruim e a diretoria ainda não veio conversar comigo", disse o jogador. Ele contou que irá conversar com seu empresário para decidir que medidas irá tomar. "Gostaria de permanecer no Vasco. Gosto do clube, mas a situação financeira é muito ruim. Quero o que for melhor para as duas partes", afirmou Felipe. O jogador retornou ao time carioca no início do ano, após um período no Palmeiras. Ele deixou a lateral e passou a atuar no meio-de-campo, conseguindo se destacar no Torneio Rio-São Paulo.