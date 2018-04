Felipe celebra bom momento, mas quer evoluir no Santos

O técnico Vanderlei Luxemburgo apostou no jovem Felipe, de 21 anos, quando assumiu o comando do Santos. E o goleiro não decepcionou: com a lesão de Fábio Costa, teve boas atuações e conquistou a confiança do grupo. Agora, ele diz que pretende evoluir para ajudar o Santos a subir na classificação do Campeonato Brasileiro, onde está atualmente em 12.º.

"Já tive um momento parecido em 2006, mas agora estou tendo uma sequência bem maior de jogos, o que acaba dando mais confiança. Mas o meu principal objetivo é seguir trabalhando forte, melhorar a cada dia, para ajudar o time a conseguir os resultados positivos", afirmou o goleiro.

Uma das apostas de Felipe para melhorar seu desempenho é o goleiro Sérgio, contratado neste mês pelo Santos. O jovem jogador contou que a troca de experiência entre eles será muito importante. "A chegada do Sérgio veio para me ajudar, por que nos intervalos dos jogos ele conversa bastante comigo, como posso melhorar", completou.