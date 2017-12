Felipe cobra salários do Vasco Um dos melhores jogadores do Vasco, no Torneio Rio-São Paulo, o meia Felipe reclamou nesta quarta-feira dos salários atrasados no clube. Segundo o jogador, vários companheiros de equipe estão passando por dificuldades e não têm mais como suportar o problema. "O Vasco ainda me deve dinheiro referente à minha primeira passagem pelo clube", disse Felipe. "O que me deixa menos irritado é saber que esse não é um problema exclusivo do Vasco. Tá muito difícil a situação."