Felipe Conceição admite 'grande decepção' no Botafogo, mas diz não temer demissão

O Botafogo decepcionou ao ser derrotado por 2 a 1 pela Aparecidense, na noite desta terça-feira, em Aparecida de Goiânia (GO), onde acabou sendo eliminado da Copa do Brasil já em seu jogo de estreia na competição. O time carioca saiu na frente no placar, mas levou uma virada no segundo tempo e o técnico Felipe Conceição não escondeu o abatimento com o vexame amargado no duelo.

+ Botafogo leva virada da Aparecidense e é eliminado na 1ª fase da Copa do Brasil

"A decepção é grande, a gente não queria ser eliminado na primeira fase", ressaltou o comandante, em entrevista coletiva, na qual em seguida disse ter escolhido "a melhor estratégia" para encarar esta partida e o novo desafio imposto pelo regulamento da competição nacional, cujas vagas na segunda fase são decididas em jogo único e dão ao mandante a chance se classificar com uma vitória.

"Infelizmente não conseguimos. A gente vai ter que buscar força agora, 'virar a chave' para sábado estar forte contra o Flamengo. Temos que ser fortes, juntos vamos buscar a reação sábado", projetou o comandante, se referindo às semifinais da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, em Volta Redonda.

Felipe Conceição também garantiu não estar preocupado com o risco de ser demitido por causa do fiasco na Copa do Brasil. "Não temo pelo meu trabalho. Penso em tirar lição, que o grupo cresça e que a gente consiga reverter essa situação já sábado", destacou.

O Botafogo jogava por pelo menos um empate para avançar à próxima fase da Copa do Brasil e, no sábado, pela melhor campanha do Flamengo no Carioca, tem a obrigação de vencer para ir à decisão da Taça Guanabara. O duelo será às 16h30 de sábado, no estádio Raulino de Oliveira, e uma nova eliminação pode deixar ainda mais complicada a situação de Felipe Conceição no seu cargo, que ele assumiu após a ida de Jair Ventura para o Santos.

Em momento delicado no Botafogo, o treinador também evitou se alongar sobre o assunto ao comentar a expulsão do atacante Rodrigo Pimpão, por reclamação, pouco antes de a Aparecidense fazer o gol da vitória. "Ele disse que não xingou, o árbitro disse que o expulsou pelo xingamento. Então é a palavra do árbitro contra a do Pimpão. Eu estava perto, mas não ouvi. É decisão da arbitragem, a gente evita falar, não vou colocar a *(culpa pela) derrota por causa da arbitragem", enfatizou.