Felipe Conceição exalta desempenho do Botafogo no 1º tempo

Depois de um 2 a 2 na estreia no Estadual, o Botafogo voltou a empatar neste sábado. Desta vez, ficou no 0 a 0 no clássico com o Fluminense. O técnico Felipe Conceição, ao fim da partida, evitou criticar a equipe e preferiu valorizar o desempenho do time alvinegro no primeiro tempo da partida disputada no Maracanã.

"A gente está construindo um futuro para o clube e precisamos sustentar aquele primeiro tempo nas próximas partidas. Fizemos um ótimo primeiro tempo, contra um grande técnico", comentou o treinador, que assumiu como efetivo após a saída de Jair Ventura, contratado pelo Santos no fim do ano.

Renovando a equipe do Botafogo, Conceição fez elogios ao trabalho de Abel Braga no rival e disse se espelhar no treinador. "Espero fazer um bom trabalho assim como o Abel fez ano passado com os jovens", afirmou, referindo-se à jovem equipe do tricolor no Brasileirão do ano passado.

Apesar dos dois empates seguidos neste Campeonato Carioca, o treinador viu evolução do Botafogo no duelo deste sábado. "Acho que, se for comparar as partidas, enfrentamos uma equipe diferente agora. Achei que minha equipe foi superior", afirmou Conceição.