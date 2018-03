Felipe continua fora do time do Flamengo O meia Felipe deve desfalcar novamente o Flamengo, em mais um jogo do segundo turno do Campeonato Carioca. Depois de vetarem o jogador para a partida com o Americano, os médicos do clube não querem que ele enfrente o Bangu, na quarta-feira. O atleta sente dores no tornozelo esquerdo e seu retorno está previsto apenas para o jogo com o Olaria, sábado. "Ainda está doendo e não me sinto em condições de atuar, de disputar alguma dividida", afirmou Felipe. O jogador só voltou a caminhar normalmente nesta segunda-feira. A contusão ocorreu na sexta e o atleta passou o fim de semana fazendo tratamento. "Vamos ver se consigo voltar contra o Olaria."