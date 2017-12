Felipe contrariado por não ir à seleção O meia Felipe ficou bastante contrariado com a atitude da diretoria do clube de pedir à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a sua dispensa para amistoso do Brasil com a França, dia 20, em Paris. "Queria que deixassem eu aproveitar essa oportunidade. Mas não cabe a mim decidir. O Flamengo tem que resolver isso com a CBF, não é comigo." O lateral Athirson voltou a treinar com bola nesta sexta-feira, na Gávea, e deve ficar no banco de reservas do Flamengo, no jogo de domingo, com o Vitória, em Salvador. Athirson está sem atuar há 11 meses - por causa de contusão e problemas contratuais. Ele disse que quer se destacar novamente para chegar à seleção brasileira. Sua última partida foi na final da Copa do Brasil de 2003, no Mineirão, em derrota do Flamengo para o Cruzeiro.