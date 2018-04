Felipe corre em volta do gramado e pode reforçar Vasco domingo

RIO - O técnico Cristóvão Borges ainda não sabe a equipe que mandará a campo no domingo, quando o Vasco pega o Fluminense no Engenhão. Mas, nesta sexta-feira, o treinador recebeu uma boa notícia. O meia Felipe, que saiu de maca do jogo contra a Universidad de Chile, quarta, em São Januário, voltou ao campo do estádio vascaíno nesta manhã para correr em torno do gramado. O jogador se recupera de dores na coxa esquerda e vive a expectativa de poder jogar o clássico carioca da penúltima rodada.

Felipe fez corrida leve em torno do gramado acompanhado de boa parte dos titulares que jogaram pela Copa Sul-Americana. Os desfalques ficaram por conta de Élton, que torceu o tornozelo esquerdo contra os chilenos e é dúvida para domingo, e de Juninho Pernambucano, poupado pelo excesso de jogos.

Outra novidade na atividade desta quinta-feira foi a presença do volante Eduardo Costa, que está sem jogar desde 23 de outubro. Ele sofreu um estiramento na virilha esquerda e tinha a previsão de não jogar mais na temporada. Mas ele pode reforçar a equipe numa eventual decisão da Copa Sul-Americana.

Assim como já havia sido no treino de um dia antes, a atividade desta sexta em São Januário foi dividida em duas partes. Primeiro os titulares fizeram reforço muscular na academia. Depois, correram em volta do gramado, enquanto os reservas realizavam treino técnico em campo reduzido.