Felipe decide seu futuro no Corinthians na próxima semana

Um encontro na próxima semana, possivelmente na segunda-feira, deve selar a paz entre o goleiro Felipe e o Corinthians. Representantes do clube e os empresários do jogador vão ‘rever’ suas propostas de aumento salarial e acabar com as possibilidades de o camisa 1, destaque do time no Campeonato Brasileiro, deixar o Parque São Jorge. Veja também: Noticiário completo do Corinthians Presidente do Corinthians é suspenso por 30 dias pelo STJD Corinthians lançará kit em homenagem a sua torcida Uma coisa é certa: Felipe não vai ganhar os R$ 120 mil que seus empresários, Marcelo Golfarb e Bruno Paiva pedem, mas também não ficará ‘apenas’ com os R$ 55 mil oferecidos pela diretoria corintiana, representada pelo diretor-técnico Antônio Carlos e João Roberto de Souza, o supervisor Beto. No novo encontro, ainda não agendado, os lados vão tentar chegar a um meio termo que agrade as duas partes. Na reunião de segunda-feira, não houve definições. Agora, todos estão esperançosos em acerto rápido e sem desgaste. "O Corinthians ofereceu muito menos do que pedimos, a metade", revelou o empresário Bruno Paiva. "80% (oferta corintiana sobre os R$ 30 mil que Felipe ganha atualmente) baseado em um valor baixo não é nada. Queremos apenas uma valorização, colocamos um valor de mercado", justificou. "Ninguém aqui está se aproveitando do momento do Felipe, tentando enfiar a faca ou tirá-lo do clube. Não somos intransigentes, mas o outro lado tem de ser mais maleável." Ficou um mal estar entre os lados com a declaração de Antonio Carlos, na segunda-feira, de que Felipe "tem de pôr a cabeça no lugar". O novo dirigente ainda cutucou o goleiro, lembrando que ele tem contrato até 2011. Agora, todos tentam apagar o princípio de incêndio. "Estamos conversando, acertaremos a questão do valor que ele merece em breve", enfatizou Beto. "E vamos reconhecer o trabalho que ele fez aqui." A polêmica sobre o aumento salarial foi criada faz 4 meses, ainda com o vice-presidente de Futebol Rubens Gomes, o Rubão, responsável pela contratação do jogador. Na época, ele fez um contato com os empresários e garantiu dar um reajuste salarial para Felipe. "Era um valor parecido com o que propomos agora", revelou Bruno. "Tínhamos tudo acertado, mas o Rubão pediu para aguardarmos baixar a poeira (crise no clube). Estava tudo mais ou menos acertado, só que ele acabou saindo", lamentou. Beto retruca essa informação. "O Felipe tem contrato até 2011, com possibilidade de aumento em 2009 e 2011. Foi o Corinthians quem propôs um aumento agora. Nada havia sido definido", retrucou. Os empresários ainda usam uma proposta do Fluminense para pressionar o clube. Segundo eles, o clube carioca ofereceu um "excelente salário para o goleiro." O Corinthians diz que é só os rivais "pagarem a multa de R$ 12 milhões." Passando férias em Salvador, Felipe recebeu a recomendação de apenas descansar, sem se envolver na negociação. Ele segue à risca o pedido, sem dar declarações e crente que jogará 2008 no Corinthians.