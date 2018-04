Felipe defende antecipação da viagem para Porto Alegre

O goleiro Felipe defendeu a antecipação da viagem do Corinthians para Porto Alegre, onde enfrentará o Grêmio, no próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O clube, que precisa da vitória para escapar da Série B, embarcou na manhã desta sexta-feira para o Sul. Veja também: No Sul, Nelsinho começa a montar o Corinthians para decisão Torcida corintiana esgota estoque de medalhas de São Jorge Classificação Calendário / Resultados Bate-pronto: quem cair não pode reclamar, pois falta futebol Vote: quais times vão cair para a Série B? O técnico Nelsinho Baptista comandará ainda nesta tarde um treino tático no campo do Internacional. Para Felipe, ficar concentrado no Rio Grande do Sul servirá para o grupo entrar no espírito da decisão. "Será um tempo maior para conversarmos e nos preparamos. Espero que tudo saia certo ao final." "No Sul, estaremos no clima do jogo. Ficaremos focados unicamente no Grêmio. Vou rezar muito para fazermos um bom jogo", complementa o goleiro. Outro que gostou da viagem antecipada foi o volante Vampeta. "Agora não temos mais como errar. Essa a será última chance. Por isso é importante a concentração. Foi assim contra o Goiás e terá de ser agora." Para escapar da Série B, o Corinthians precisa vencer o Grêmio. Se empatar, terá de torcer para que o Goiás não ganhe do Inter e o Paraná não vença o Vasco. Todos os jogos acontecem no domingo, às 16 horas.