Felipe desabafa em entrevista ao JT: 'E a culpa ainda é minha?'

Felipe está revoltado. Em entrevista exclusiva ao Jornal da Tarde, nesta quinta-feira, o goleiro mostrou toda a sua indignação. Pouco importa os elogios pelas grandes defesas que estão salvando o Corinthians de goleadas. Sente que a imprensa o está classificando como desagregador por causa das seguidas discussões após as derrotas do Corinthians. Já virou rotina, após cada gol sofrido, Felipe chutar a bola com raiva para a rede e em seguida xingar os companheiros que falharam. Aílton já teve de agüentar quieto a ira do goleiro em Recife. Iran e Fábio Ferreira discutiram com ele no Rio após a desastrosa derrota diante do Flamengo. "A gente discutiu mesmo. Mas foi uma coisa normal", disfarçou Fábio Ferreira. Felipe não voltou com o restante da delegação corintiana na quinta-feira a São Paulo - o que aumentou as especulações que ele não estaria bem com o restante do time, cansado de suas reclamações. Ainda no Rio, Felipe falou por telefone ao JT e não poderia ser mais claro. "Estou fazendo tudo o que posso em campo para o Corinthians não cair e ainda estou sendo colocado como culpado de rachar o time? Não aceito isso. Cobro todo o time porque não podemos ser rebaixados. Sou assim. Me envolvo e faço tudo pela minha equipe. Não vou aceitar que me joguem contra o grupo. E nem vou mudar", desabafou o goleiro. JT - Vamos esclarecer: você ameaçou o Iran ? Quis brigar com o Fábio Ferreira depois do segundo gol do Flamengo? Felipe - Eu discuti em campo com os dois. Cobrei porque não quero o Corinthians rebaixado. As discussões são comuns no futebol. Ainda mais com o time correndo o risco de cair. O Fábio Ferreira é um dos meus maiores amigos no Corinthians. Eu o respeito muito. Mas cobro todo mundo. É da minha natureza. E aceito cobranças. Futebol é isso, para quem não sabe. JT - Mas você deu uma entrevista ao ‘JT’ dizendo que o que levou o Vitória ao rebaixamento foram brigas entre os jogadores. Você não está criando um clima ruim? A imprensa precisa entender as coisas. Cobrar em campo é normal. O Corinthians está unido. Quando joguei no Vitória, nosso time não estava junto. O grupo estava rachado, cada um pensava em si. Tinha atleta que não falava com outro. No Corinthians, pelo contrário, somos amigos. Muito amigos. JT - Não dá para controlar o seu gênio e não reclamar dos outros jogadores? Eu vou ter de repetir para você entender (Felipe se irrita). É comum no gramado os jogadores se cobrarem, reclamar um do outro. Ainda mais eu, que sou goleiro. Não quero e nem posso tomar gol. Sei o quanto custa para o Corinthians. Estamos em uma situação muito ruim no Brasileiro. A ameaça do rebaixamento é de verdade. Ninguém quer cair com o Corinthians. Muito menos eu. Você entendeu? JT - Entendi. Mas suas reclamações vão continuar? Não é melhor você mudar? Eu estou fazendo tudo o que posso em campo para o Corinthians não cair e ainda estou sendo colocado como culpado de rachar o time? Não aceito isso. Cobro todo o time porque não podemos ser rebaixados. Sou assim. Me envolvo e faço tudo pela minha equipe. Não vou aceitar que me joguem contra o grupo. E nem vou mudar. Estou fazendo o que é melhor para o time. JT - Por que você não voltou com o time do Rio? Está brigado com alguém? Isso é um grande absurdo, uma bobagem. Eu tenho família no Rio e o Nelsinho deixou que eu ficasse mais tempo por aqui. Vou falar pela última vez para você: não briguei com ninguém. A imprensa vai ter de entender que o que acontece no campo morre no campo porque jogador sabe que é assim. Sanches indiciado O presidente Andres Sanches foi indiciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por causa das escutas telefônicas levadas a cabo pela Polícia Federal. Além dele, Alberto Dualib e Nesi Curi. Todos podem ser suspensos do futebol por até quatro anos. O julgamento ainda não foi marcado.