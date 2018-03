Felipe desfalca Fla contra a Ponte Com a ausência do meia Felipe, que vai se casar na noite desta sexta-feira, o Flamengo enfrenta, sábado, a Ponte Preta, em Volta Redonda, pelo Campeonato Brasileiro. Embora o técnico Abel Braga ainda não tenha definido o substituto do jogador, o jovem Diogo já sonha em voltar ao time titular. ?Espero que sim. Tenho de trabalhar bastante e fazer a minha parte. Se o Abel me der esta chance, precisarei aproveitá-la?, disse Diogo. O treinador estuda a possibilidade de escalar Rafael Gaúcho ao lado de Jean. Outra mudança na equipe pode ser a saída do volante Da Silva para a entrada de Róbson. Abel vem elogiando o atleta ao mesmo tempo em que não tem gostado das recentes atuações do atual titular.