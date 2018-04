Felipe desfalca Flamengo no Sul O meia Felipe está fora do jogo com o Internacional, quarta-feira, em Porto Alegre. O jogador do Flamengo será poupado para recuperar a forma física. No treino desta segunda, a comissão técnica preferiu submetê-lo a um trabalho especifico. Está abaixo da média no clube. Felipe teve tendinite no joelho e treinou pouco durante a Copa América, em julho. Ultimamente, tem reclamado de falta de fôlego. É provável, porém, que volte no fim de semana, no clássico Fla x Flu. O atacante Dill, recém-contratado pelo Flamengo, também pode ser escalado no domingo. A delegação rubro-negra viaja nesta terça-feira à tarde para Porto Alegre. O técnico Ricardo Gomes, a princípio, não deve fazer alterações na equipe, com a exceção da saída de Felipe, que deve ceder a vaga para Jean.