Felipe deve estrear no Fla na Paraíba O Flamengo voltou todas as atenções esta semana para a primeira partida da Copa do Brasil, contra o Botafogo-PB, quarta-feira, na Paraíba. A boa notícia para a torcida é a de que o meia Felipe deve fazer sua estréia com a camisa rubro-negra. Ele não atua desde dezembro, mas acredita que vai agüentar os 90 minutos. O atacante Fernando Baiano está mantido no time titular. O técnico Evaristo de Macedo quer que o Flamengo mantenha a humildade, mas não descarta que o time vai jogar para eliminar a segunda partida. Pelo regulamento da Copa do Brasil, uma vitória por diferença de dois gols evita e disputa do jogo em casa. "Seria bom para descansar a equipe. Mas isso teremos que ver durante a partida. Primeiro temos que pensar na vitória", disse o lateral-esquerdo Athirson.