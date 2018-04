Felipe deve reforçar Fla na quinta O meia Felipe deve ser a grande surpresa do Flamengo para o confronto contra o Vitória, quinta, no Maracanã. Apesar de ainda sentir dores no joelho direito, que o tirou do jogo contra o São Caetano, o atleta participou do coletivo de hoje na Gávea e se colocou à disposição do técnico Ricardo Gomes. O treinador quer observá-lo no treino de amanhã para definir a escalação da equipe. "Dependo da reação do Felipe amanhã. Posso escalar um meio de campo com muita qualidade técnica, mas não posso abandonar o equilíbrio", declarou Ricardo Gomes, satisfeito com a movimentação e a aplicação dos jogadores durante o treino de hoje. Felipe atuou entre os reservas no primeiro tempo do coletivo. Mas, na segunda etapa, entrou no lugar do volante Da Silva e seu desempenho parece ter agradado ao treinador. O meia, porém, admitiu não estar bem fisicamente, mas acha que a vontade de atuar vai superar a dor que vem sentindo desde a partida contra o Paraná, em 21 de agosto. "Se o Ricardo Gomes quiser me utilizar estou apto para jogar. Ainda vou continuar o tratamento amanhã para amenizar a dor. Mas quero participar do jogo e tomara que o Flamengo continue vencendo", afirmou Felipe.