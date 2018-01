Felipe deve ser a baixa do Flu em Minas O meia Felipe deve desfalcar o Fluminense na partida contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador voltou a sentir dores no calcanhar e deixou o coletivo com apenas oito minutos. De acordo com os médicos do clube, ele será reavaliado nesta terça-feira e, caso não participe do treino, será vetado. Juninho ou Beto são as opções para o seu lugar. "Corro na ponta do pé e quando fico parado sinto dores. Isso me incomoda bastante. Vou fazer tratamento intensivo para ver se entro em campo", declarou Felipe. Em contrapartida, o meia Petkovic se recuperou de contusão, mas não teve boa atuação no coletivo em que os reservas venceram os titulares por 3 a 0, nas Laranjeiras.