Felipe deve ser a novidade no Flu O meia Felipe será a novidade do Fluminense no clássico contra o Botafogo, domingo, em Volta Redonda, pelo Campeonato Brasileiro. A dois dias de cumprir a suspensão de quatro meses imposta pela Justiça Desportiva por agredir um jogador do Campinense-PB, pela Copa do Brasil, ele ainda não sabe se vai ser titular, mas isso não o abate. A escalação de Felipe na equipe titular somente vai ser decidida nos treinos da semana. Mas de uma coisa ele não duvida: a de que se for reserva entrará no decorrer do clássico. Feliz, disse que jogará aonde o treinador mandar. "Fiquei quatro meses parado e ainda vou escolher posição?", declarou Felipe, que participou nesta segunda-feira de um jogo treino em que os reservas do Fluminense derrotaram os titulares do Duque de Caxias, por 2 a 0. "Sei que é difícil agüentar os 90 minutos, mas estou ansioso para ajudar a equipe".