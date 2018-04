Felipe diz que Flamengo mudou após queda no Carioca O goleiro Felipe afirmou nesta segunda-feira que o Flamengo se fortaleceu após a eliminação na fase de classificação da Taça Rio - o segundo turno do Campeonato Carioca. De acordo com ele, o time teve mais tempo para trabalhar sob o comando de Jorginho nos últimos dias, o que surtirá efeito nos próximos compromissos da equipe na temporada.