Felipe diz que jogadores do Inter fizeram 'corpo mole'

Herói vencido e revoltado. Este era o retrato do goleiro Felipe ao final do jogo contra o Grêmio, neste domingo. O empate por 1 a 1 no Olímpico, aliado à vitória do Goiás sobre o Internacional, por 2 a 1, decretou o rebaixamento do Corinthians para a Série B. Veja também: Corinthians empata com o Grêmio e é rebaixado para a Série B Especial: Dois times bem diferentes Felipe disse comentou que alguns jogadores do Inter teriam ameaçado 'entregar' o resultado para o Goiás. "Houve alguns jogadores do Inter que disseram que o time ia entregar o resultado para o Goiás. Não vou dizer os nomes e sei que eles não fizeram isto, o técnico deles não deixaria." O camisa 1 disparou em direção também de alguns companheiros, que não teriam se empenhado. "Este não é o momento de falar se fico ou não. O time acabou de ser rebaixado e preciso esfriar a cabeça", disse Felipe. "Agora temos que esfriar a cabeça e pensar em tudo o que aconteceu neste ano para que estes erros não se repitam." Para o goleiro, o empate com o Grêmio não foi o resultado decretou o rebaixamento. "Não fomos rebaixados no jogo de hoje [domingo], foi em todo o campeonato. O Corinthians caiu por que houve jogadores que não deram o sangue. Não vou dizer quais são, mas todos sabem os nomes." Já falando e acesso à Série A no ano que vem, Felipe fala em tom de 'vingança'. "No ano que vem vamos subir para a Série A e temos que ter isto em mente. Não caímos por causa do Grêmio, do Inter, ou do Vasco. Mas o mundo dá voltas e um dia eles vão precisar da gente e vamos ver."