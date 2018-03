Felipe diz que não teme torcida dos 'anticorintianos'

A fase corintiana é tão boa que o goleiro Felipe espera por muitos palmeirenses, santistas e são-paulinos torcendo para o Botafogo, nesta quarta, no duelo decisivo das semifinais da Copa do Brasil, no Morumbi. Veja também: Evandro Rogério Roman apita Corinthians x Bota Corinthians não gosta da arbitragem na Copa do Brasil "Quem não é corintiano, é sempre anti-Corinthians e sei que vão nos secar. Tomara que continuem secando e a gente possa chegar à decisão e ganhar o título", prevê, sem conter o riso. E cutuca os tricolores. "Com o Fluminense, também demos uma secadinha." Os cariocas ganharam de 3 a 1 e eliminaram o São Paulo da Libertadores. A confiança é pela atual campanha da equipe. Mesmo quando o time sai em desvantagem, está conseguindo reverter os resultados. O exemplo mais utilizado é os 4 a 0 sobre o Goiás após 3 a 1 sofrido em Goiânia. E o goleiro também festeja por ver os rivais do estado tropeçando com freqüência no Brasileiro. O motivo da alegria de Felipe - o riso agora anda estampado em seu rosto a todo momento - é fruto de outra certeza: para o camisa 1, a equipe, enfim, está pronta para decisões, o que não aconteceu, por exemplo, na reta final do Campeonato Paulista. "Ainda estávamos em fase de formação, alguns atletas não estavam num ritmo ideal. Agora vivemos em paz para trabalhar e isso deixa tudo mais tranqüilo", observa. "Basta ver no clube, do porteiro ao massagista, todo mundo está rindo. E isso passa pra gente", enfatiza. Sem contar que no fim de junho, está previsto o nascimento do filho Iago. Este, com certeza, o maior motivo para Felipe sonhar, todos os dias, com a conquista de seu primeiro título pelo Corinthians. "Deve acontecer entre os dias 20 e 25", faz questão de dizer. A Copa do Brasil acaba no dia 11. O goleiro é uma das únicas certezas de Mano Menezes. O treinador segue em dúvidas sobre quem escalar diante dos cariocas. O Corinthians precisa de vitória por 1 a 0 ou por 2 gols de diferença em caso de levar gols. Foi 2 a 1 no Rio. Nesta segunda, o time - Felipe foi poupado - contava com 12 jogadores de linha (Elias servia de curinga). Entre os titulares, Marcel. Este, sob a justificativa de estar suprindo a ausência de Dentinho, na sala de musculação. Carlão disputa vaga na ala-esquerda com Wellington Saci. Fábio Ferreira pode pintar num esquema com três zagueiros. Serviria, também, para ajudar na cobertura de Alessandro na ala-direita. FUTEBOL FEMININO A equipe feminina do Corinthians vai fazer seu primeiro amistoso internacional na noite desta terça. Às 18 horas, em Águas de Lindóia, desafia as norte-americanas do Kansas City.