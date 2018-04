Felipe é a novidade do Flamengo amanhã O meia Felipe é a grande novidade do Flamengo para o confronto de amanhã, contra o Vitória, adversário direto na luta para escapar do descenso no Campeonato Brasileiro, às 20h30, no Maracanã. Recuperado de dores no joelho direito, que o tirou do confronto contra o São Caetano, o atleta ainda não sabe se vai jogar no ataque ou no meio-de-campo. O técnico Ricardo Gomes frisou que só vai divulgar a escalação do time momentos antes do jogo, para confundir o adversário. "Não se pode desperdiçar essa oportunidade. O Vitória não deu grandes dicas e não vou ajudá-los", declarou o treinador, que escolheu Diego para substituir o goleiro Júlio César, que está com a seleção brasileira, na Granja Comary, em Teresópolis. Durante o primeiro tempo do coletivo de hoje, na Gávea, Ricardo Gomes pôs Felipe no meio-de-campo e barrou o volante Da Silva. Na segunda etapa, o meia entrou no lugar de Jean e atuou ao lado de Dimba no ataque rubro-negro. O treinador, ao fim do treino, deixou transparecer que a equipe teve melhor performance com Felipe na função de atacante. "Gostei da atuação dele ao lado do Zinho, mas os laterais ficaram presos. E o jogo não se resume no meio-de-campo. O Vitória deve jogar bem fechado e pode nos colocar em má situação", declarou Ricardo Gomes, que espera contar com o apoio da torcida no Maracanã para o Rubro-Negro conquistar o terceiro triunfo consecutivo no Brasileiro. O treinador alertou sobre a necessidade de conter a ansiedade do grupo e evitar que a euforia tome conta dos jogadores. Para ele, o Flamengo ainda vive momento complicado no campeonato e somente com as vitórias voltará a ter dias mais calmos na Gávea. O lateral-esquerdo Athirson permanece machucado e, com isso, Roger vai ser mantido entre os titulares.