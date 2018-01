Felipe é destaque na vitória do Fla Com uma bela atuação do meia Felipe, o Flamengo não teve dificuldades para vencer o Botafogo, por 4 a 2, no Maracanã, pelo Campeonato Estadual. O atacante Fernando Baiano chegou aos quatro gols, ao lado do lateral-esquerdo Athirson, e ambos seguem na briga pela artilharia da competição. O Rubro-Negro continua na liderança isolada, com 18 pontos, perto da classificação matemática para a próxima fase. O Flamengo começou com um ataque fulminante. Logo aos 2 minutos, Felipe roubou uma bola e tocou para Athirson. Ele chutou da entrada da área, abrindo o placar. O Botafogo sentiu o gol e só assustou numa cobrança de falta do zagueiro Sandro. O Rubro-Negro partia em contra-ataques e desperdiçava chances de ampliar o marcador. Até que, aos 31 minutos, Felipe deu lindo passe para o atacante Zé Carlos. Ele rolou para Fernando Baiano que, sozinho, marcou seu primeiro gol no Maracanã. Somente no final do primeiro tempo, o Botafogo teve duas ótimas oportunidades para descontar. Na primeira, Leandrão chutou rente à trave. Na segunda, o goleiro Júlio César fez duas boas defesas. No segundo tempo, o Flamengo voltou novamente com um ataque rápido. Aos 3 minutos, Felipe deixou Fernando Baiano na cara do gol. Ele bateu, marcando o terceiro gol Rubro-Negro, o segundo do jogador na partida. Aos 10, o meia Valdo cobrou falta e o zagueiro Gilmar descontou para o Botafogo. Felipe voltou a colocar os atacante do Flamengo na cara do goleiro Max, mas em ambas as jogadas, tanto Fernando Baiano quanto Zé Carlos, desperdiçaram. Somente aos 43, a rede voltou a balançar. Felipe cobrou uma falta no ângulo e coroou sua bela atuação, marcando seu primeiro gol com a camisa rubro-negra. Aos 46, o jovem Thiago Costa voltou a descontar para o Botafogo. Outro jogo - Bangu e Friburguense empataram por 0 a 0, em Moça Bonita. Ficha Técnica Flamengo - Júlio César; Alessandro, André Bahia, Fernando e Athirson (Ânderson); Jorginho, André Gomes, Fábio Baiano (Felipe Mello) e Felipe; Fernando Baiano e Zé Carlos (Jean). Técnico - Evaristo de Macedo. Botafogo - Max; Márcio Gomes, Sandro, Gilmar e Misso; Thiago Costa, Carlos Alberto (Rodrigo Fernandes), Almir, Camacho e Valdo (Léo); Leandrão. Técnico - Levir Culpi. Gols - Athirson aos 2 e Fernando Baiano aos 31 do primeiro tempo; Fernando Baiano aos 3, Gilmar aos 10, Felipe aos 43 e Thiago Costa aos 46 minutos do segundo tempo. Árbitro - William de Souza Nery Cartão amarelo - Sandro, Fábio Baiano, Márcio Gomes, Jorginho e Thiago Costa Renda - R$ 302.412,00 Público - 37.373 pagantes Local - Maracanã